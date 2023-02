De koning zoekt honderd mensen ‘die een tien verdienen’ voor zijn jubileumlunch

Op Instagram plaatste het koninklijk huis zojuist een filmpje, waarin onze koning zijn beste acteerkunsten laat zien én een bijzondere oproep doet.

Koning geeft jubileumlunch

‘Voor een feestelijke lunch is de koning op zoek naar honderd mensen die in de ogen van anderen een tien verdienen. Dit ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap. U kunt iemand nomineren om hier bij te zijn!’ valt er te lezen.

Nomineren maar

Dus denk eens goed na: wie gun jij dat etentje met de koning (en koningin)? Die ene helper in nood, inspirator of verbinder? Je kunt tot en met maandag 20 februari iemand voordragen en dat doe je op de website 10maal.nl. Natuurlijk kun je ook mensen lief aankijken en vragen jou te nomineren.

Lunch in de Oranjezaal

Een vereiste: je moet beschikbaar zijn op woensdag 26 april 2023. Dan vindt de lunch namelijk plaats, in de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch. Wanneer alle nominaties binnen zijn, volgt er een selectieprocedure. Hierbij is sprake van een loting, maar ook de ingestuurde motivaties worden onder de loep genomen.

Videoboodschap

In onderstaande video is de oproep van Willem-Alexander te zien. Hij vertelt mensen die voor iedereen klaarstaan op deze manier te willen bedanken. “Ik verheug me op alle inspirerende verhalen”, zegt hij. Ook zien we hoe de koning een handje helpt in de keuken om de lunch voor te bereiden, maar of dat in april ook het geval zal zijn...

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 13 Feb 2023 om 4:11 PST

Bron: Koninklijk huis