De Oranjes hebben een heel bijzondere plek op de uitvaart van koningin Elizabeth

Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben namelijk een wel heel bijzondere plek op de uitvaart van koningin Elizabeth.

Oranjes op de uitvaart van Koningin Elizabeth

Maandagmorgen komen Beatrix, Willem-Alexander en Máxima aan bij Westminster Abbey. Gehuld in het zwart en met ingetogen hoofddeksels worden zij gespot bij de entree.

Niet veel later nemen zij plaats in de imposante hal van Westminster Abbey, waar de uitvaart van koningin Elizabeth plaatsvindt. Wie de staatsbegrafenis via de live-stream volgt, zal vast niet lang hebben hoeven zoeken naar de Oranjes. Zij zitten namelijk op de eerste rij, voor de kist van koningin Elizabeth. Daarmee zitten ze recht tegenover de Windsors.

De kist van koningin Elizabeth, met vlak daarachter prinses Beatrix, koningin Máxima en koning Willem-Alexander. Beeld ANP / Alamy Limited

De Oranjes zitten naast koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden en koningin Margrethe en prins Frederik van Denemarken. Achter hen zien we onder anderen de Spaanse en Belgische royals.

Hechte band tussen Elizabeth en Beatrix

Het is vrij uniek dat de Nederlandse delegatie royals uit drie koppen bestaat. In de regel zouden alleen de zittende staatshoofden bij de uitvaart aanwezig zijn. Maar aangezien prinses Beatrix en koningin Elizabeth een goede band hadden, is onze voormalige vorstin vandaag aanwezig. Inclusief zakdoek, want het afscheid zal voor Beatrix mogelijk extra zwaar vallen gezien die hechte band. De dames werden geregeld samen op evenementen gezien waar ze elkaar vaak vrolijk begroetten met een zoen, in plaats van een formelere, protocollaire begroeting.

Hechte band met Máxima

Maar niet alleen Beatrix was close met koningin Elizabeth. Ook Willem-Alexander en Máxima konden het goed met de Britse royals vinden. Waar koningin Elizabeth bekend stond om haar soms wat stroeve karakter, wist vooral koningin Máxima toch een warme band met haar op te bouwen. Ook zij begroette de koningin geregeld met wangkussen in plaats van een hand.

Koningin Máxima en koningin Elizabeth kussen elkaar bij het afscheid na een staatsbezoek in 2018. Beeld ANP / ANP

Bron: ANP, Nouveau.