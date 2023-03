De Oranjes hebben het zwaar met dreiging rond Amalia: “Met z’n vijven zijn we sterk genoeg om eruit te komen”

Koning Willem-Alexander sprak over de bedreigingen tijdens het persgesprek ter afsluiting van het staatsbezoek aan Slowakije.

Sterk gezin

“Voor de privésituatie binnen ons gezin is het zwaar”, zei hij. “We lossen dat met elkaar goed op. We zijn sterk als gezin. We hebben drie fantastische kinderen en ik heb een fantastische vrouw. Met z’n vijven zijn we sterk genoeg om hier uit te komen.”

Positieve blik

Ook Máxima sprak zich uit. Volgens haar probeert het gezin de situatie met een positieve blik te benaderen. “We proberen er iets van te maken en positief te blijven. En ik wil ook zeggen dat deze situatie niet alleen voor ons geldt, maar ook voor heel veel advocaten, directeuren van gevangenissen, politici en journalisten. We leven met hen allemaal mee.”

Opgeven is geen optie, zo vult Willem-Alexander aan. “We moeten hier doorheen, ook als samenleving. Hier moeten we bovenop komen.”

Amalia over bedreigingen

Eerder sprak Amalia zelf over de moeilijke tijd door de bedreigingen. “Ik ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat studenten doen. De realiteit was allesbehalve dat”, zei de kroonprinses op de laatste dag van de Caribische reis in februari. “Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan.”

Beveiliging

Tijdens dat persgesprek op Sint-Maarten sprak Willem-Alexander over de aangescherpte beveiliging van de Oranjes. “Zelf ben ik geen expert op het gebied van beveiliging, dus als ik me er zorgen om ga maken, maak ik me zorgen over iets waarin ik geen expertise heb”, aldus de koning. “Dat laat ik over aan degenen die zeggen: je kunt daar veilig rondlopen. Op dat moment denk ik daar helemaal niet over na.”

Weerbare samenleving

Tijdens het recente staatsbezoek aan Slowakije was er ook veel aandacht voor de veiligheid van journalisten. Daarover sprak Willem-Alexander. “Het feit dat je als journalist je werk niet meer kunt doen, betekent dat we als samenleving weerbaarder moeten zijn om dit soort problemen aan te pakken.”

Amalia is natuurlijk onze kroonprinses, maar wist je dat ze niet de enige prinses Amalia is? In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: ANP