De Oranjes (inclusief Amalia) poseren bij de Juliana-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk

Ook prinses Amalia was bij de fotosessie aanwezig. Dit terwijl vorige maand bekend werd dat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bedreigd wordt en daardoor niet meer in haar studentenkamer in Amsterdam woont. Woensdag liet het koningspaar nog weten dat Amalia’s situatie onveranderd is, maar dat het naar omstandigheden goed gaat met de prinses.

Oranjes poseren in de Nieuwe Kerk

De fotoshoot was sowieso lastig te plannen voor het gezin. Koning Willem-Alexander en Máxima zijn pas net terug van hun staatsbezoek aan Griekenland. Prinses Alexia zit natuurlijk in Wales op school, maar zij brengt momenteel haar herfstvakantie door in Nederland. Ze heeft nog maar een paar dagen vakantie voordat ze weer terugmoet naar Wales, dus de fotosessie moest nu plaatsvinden.

Gekleed in herfstkleuren

Waar veel kenners dachten dat de fotosessie in het Koninklijk Paleis zou plaatsvinden, is er toch voor de Nieuwe Kerk gekozen, waar momenteel de tentoonstelling over Juliana te zien is. Het gezin kleedde zich beeldig in herfstkleuren. De drie prinsessen gingen allemaal voor een net colbert.

Máxima’s look

Koningin Máxima zorgde voor wat kleur op het plaatje met haar prachtige jas van Oscar de la Renta, die we al vaker hebben gezien. Ze droeg hierbij een top en rok van Roberto Collina. Ook deze set is niet nieuw en droeg ze al eerder naar werkbezoeken.

Outfits van de prinsessen

Prinses Amalia droeg een groen broekpak met hieronder een blouse van Zeus + Dione. Dit merk is ook favoriet van Máxima, ze droeg het label onlangs nog in Griekenland. Prinses Ariane koos voor een geruiten blazer die ze leende van haar moeder, met daaronder een witte spijkerbroek. Het lijkt erop dat prinses Amalia en prinses Ariane hetzelfde kettinkje dragen. Prinses Alexia ging voor een donkergrijze blazer met een witte blouse en een zwarte pantalon.

Bekijk hieronder alle foto’s én de video die onze royalty-verslaggever Rick Evers maakte:

De Oranjes (inclusief Amalia) poseren bij de Juliana-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk Beeld Brunopress/Patrick van Emst

