De Oranjes vieren dierendag met een nieuw kiekje van hun trouwe viervoeters

Via social media staan koning Willem-Alexander en koningin Máxima stil bij dierendag.

Dierendag-kiekje van de Oranjes

Volgers van de Oranjes op Instagram worden niet getrakteerd op één, maar twee kiekjes van Nala en Luna, de labradors van het gezin. ‘Het is Dierendag! Dit zijn Nala en Luna tijdens een wandeling op de Horsten. Twee van de honden van het Koninklijk gezin’, staat er bij de kiekjes. Skipper, de derde labrador die in het koninklijk huis woont, ontbreekt op de foto’s.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 4 Oct 2022 om 1:37 PDT

Mambo

Ook toypoedel Mambo wordt vandaag niet in de schijnwerpers gezet. Als nieuwe aanwinst van het gezin werd hij vorig jaar tijdens dierendag aan de rest van de wereld voorgesteld. De foto kun je hier terugvinden.

Amalia op Mojito

Wie niet ontbreekt op de Koninklijke socials is Mojito, het paard van Amalia. Zou haar grote vriend(in) vernoemd zijn naar haar favoriete cocktail? Hoe dan ook: de prinses vindt het heerlijk om op de manege te zijn en rijdt regelmatig paard. “Op een paard ben ik het meest wie ik ben. Als je me echt wilt leren kennen, moet je me zien rijden”, vertelde ze daarover in het boek Amalia van Claudia de Breij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 4 Oct 2022 om 5:27 PDT

Mambo helpt Máxima om te wennen aan haar ‘empty nest’. Nu Amalia en Alexia zijn uitgevlogen en ze alleen nog voor Ariane hoeft te zorgen, houdt Mambo haar gezelschap.

Bron: Instagram