De Oranjes zijn gespot op de camping: “Maar ze logeerden er niet”

Het koninklijk gezin werd namelijk op nieuwjaarsdag gespot op een camping in Argentinië. Wij vroegen onze royalty-expert Rick Evers naar de details.

Oranjes gespot op de camping

Het gaat om Camping Relmu Lafken. Eigenaresse Patricia Montenegro liet aan de Argentijnse radiozender Radio Seis weten ontzettend verrast te zijn met dit bezoek. “Het leek wel een droom. We geloofden het niet totdat ik zag wat er op onze camping gebeurde”, liet ze weten.

Flinke delegatie

Het gezin kwam niet alleen, maar met een delegatie van dertig man, vertelt ze. “Alles verliep heel natuurlijk en heel snel, daarna gingen ze naar het perceel dat we hen hadden toegewezen. Ze kwamen aan zoals elke bezoeker arriveert.”

‘Plek voor hippies’

Rick vertelt over de camping: “Volgens een Argentijnse bron zou het echt Máxima’s idee zijn geweest om hier langs te gaan. Het is geen gewone camping. Het wordt door deze bron omschreven als een plek voor hippies, omdat er weinig faciliteiten zijn. De eigenaar wist van te voren van niets, maar iemand wist te melden dat het ‘Reina Máxima Zorreguieta’ was.”

Geen overnachting

Rick weet ons te vertellen dat de Oranjes er helaas niet overnachtten: “Máxima wilde de kinderen en Willem-Alexander kennis laten maken met de Mapuche in Villa Mascardi. De Mapuche zijn de inheemse bewoners. Zo krijgen ze iets meer mee van Máxima’s roots. Onze koningin komt er al sinds haar jeugd.”

Afgeschermd resort

Het was natuurlijk ook niet voor de hand liggend, de Oranjes op een camping. Rick: “Ze kiezen er meestal voor om in een afgeschermd resort te zitten, Villa La Angostura, waar ‘de groten der aarde’, of in elk geval die van Argentinië komen. The rich and famous, zoals bijvoorbeeld oud-president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana. Daarmee zijn ze goed bevriend en die zouden ze ook deze vakantie weer hebben ontmoet. Alleen leden worden toegelaten tot dat resort, waar Máxima’s broer ook een bar heeft.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Camping Relmu Lafken (@campingrelmu) op 5 Jan 2023 om 5:01 PST

Bron: Bariloche 2000