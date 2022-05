Uitslapen en tripjes maken wanneer ze wil, is er straks niet meer bij. Amalia heeft namelijk al plannen voor na haar tussenjaar.

Wat gaat Amalia doen na haar tussenjaar?

Nu Amalia 18 jaar is, laat ze vaker haar gezicht zien bij belangrijke gelegenheden. Maar het ‘grote werk’ is nog altijd weggelegd voor haar ouders. Net als menig andere tiener duikt Amalia na haar tussenjaar de schoolbanken in. “Ik heb me aangemeld voor een aantal studies in verschillende steden, maar ik weet het nog niet. Het is spannend en ik hoop binnenkort meer te kunnen zeggen”, zei ze eerder al op Koningsdag.

Het is nog niet bekend of Amalia traditiegetrouw in Leiden gaat studeren zoals haar vader en oma deden.

Prinsjesdag

Het leven van de toekomstige koningin van Nederland is voor een groot deel uitgestippeld. Zo kruipt ze dit jaar voor het eerst in haar rol als kroonprinses tijdens Prinsjesdag: een belangrijke dag in haar agenda waarbij ze aanwezig dient te zijn.

“Het is een nieuwe fase, besef ik”, zei de prinses eerder al, nadat ze werd verwelkomd in de Raad van State. “Die ziet er net iets anders uit dan die van mijn leeftijdsgenoten, maar ja, we wisten al achttien jaar dat dit zou gebeuren.”

Prinsjesdag ziet er dit jaar een tikkeltje anders uit en dat ligt niet alleen aan de aanwezigheid van Amalia. Het vindt dit jaar namelijk niet plaats in de Ridderzaal of in de Grote Kerk zoals normaal gesproken, maar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend, maar de zaal moet volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer wel de allure hebben van de Ridderzaal.

De rol van Amalia tijdens Prinsjesdag is trouwens beperkt, waardoor ze zich rustig kan voorbereiden op de toekomst. Eerst rijdt ze met haar ouders mee in de Glazen Koets - ze is al aan het oefenen op het wiebelige trapje - en eenmaal binnen neemt ze in het publiek plaats naast prins Constantijn en prinses Laurentien.

Afgelopen jaar

Ondanks het coronavirus heeft prinses Amalia niet stilgezeten tijdens haar tussenjaar. “Ik heb enorm veel leuke dingen gedaan het afgelopen jaar”, zei ze op Koningsdag. “Vooral heel veel bezig geweest met dingen die iets aan mij hebben toegevoegd, zowel leerzaam als creatief en leuk.”

Amalia heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een paar nuttige stages wilde lopen tijdens haar vrije jaar. Dat deed ze onder andere bij het Oranje Fonds. Daarna volgden nog twee stages, maar wat de prinses precies heeft gedaan, houdt ze liever voor zichzelf.

Royaltyverslaggever Rick Evers vertelt over het bijzonder verhaal achter de nieuwe locatie van Prinsjesdag:

Bron: RTL Boulevard