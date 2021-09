De Spaanse media houden zich flink bezig met onze prinses Alexia

De Spaanse media hebben het er maar druk mee: het buitenlandse schoolavontuur van onze prinses Alexia.

De Spanjaarden hebben veel interesse in hoe Alexia het gaat doen in Wales. Helaas zijn de berichten over haar in de Spaanse media niet alleen maar positief.

Alexia in Wales

Prinses Alexia volgt dit jaar een opleiding aan het Atlantic College in Wales. Dit doet ze tegelijkertijd met de Spaanse prinses Leonor. De Spanjaarden denken alleen niet dat het dikke mik zal worden tussen de twee prinsessen.

Leonor

Zo schrijft het Spaanse blad Lecturas dat Alexia en Leonor te verschillend zijn om vriendinnen te kunnen worden. Ze noemen Leonor een verantwoordelijk meisje en Alexia wordt omschreven als een rebelse prinses die haar ouders een boel hoofdpijn bezorgt. Ai!

Slechte invloed

In het Spaanse blad El Independiente wordt zelfs geschreven dat Spanjaarden bang zijn dat Alexia weleens negatieve invloed zou kunnen hebben op hun Leonor. Over Alexia's liefde voor mode en haar video's op het social media platform TikTok heeft het blad niet veel goeds te zeggen.

Kostschool

Alexia vertrok vorige week naar de kostschool in Wales. Voor de zomer rondde ze de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag af. Het vijfde en het zesde jaar zal ze in Wales gaan volgen. Begin jaren 80 zat haar vader, koning Willem-Alexander, op deze school.

Prinses Alexia en prinses Leonor reizen in stijl naar Wales

Bron: Shownieuws.