De vlag mag uit: prinses Alexia is geslaagd voor haar opleiding

Alexia vertrok in 2021 naar Wales om daar op het UWC Atlantic College de laatste jaren van haar middelbareschooltijd te voltooien. In mei was ze al klaar met de opleiding en vierde ze een ‘Leavers Celebration’, waarbij koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook aanwezig waren. Het was toen nog niet duidelijk of Alexia ook officieel was geslaagd.

Tussenjaar

Nu ze het goede nieuws heeft ontvangen, kan ze beginnen aan haar tussenjaar. Tijdens het jaarlijkse fotomoment liet ze namelijk weten dat ze een tussenjaar gaat nemen, omdat het ‘niet de beste keuze’ is voor haar om meteen weer te gaan studeren. Als een journalist haar vraagt waarom dit zo is, antwoordt ze: “Ik wil nog heel even wachten, ik ben nog niet klaar om die stap te zetten. Ik heb twee heel bewogen jaren gehad en denk dat het beter is voor mij als ik heel even een tussenjaar neem.”

Bron: RTL Nieuws