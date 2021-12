Deze kersttraditie wordt in het koningshuis generatie op generatie doorgegeven

Op social media deelde het Koninklijk Huis een kiekje van Willem-Alexander die de lichtjes in de kerstboom aansteekt.

Traditie

“Kerst is een tijd van tradities. Bij het Koninklijk gezin is het traditie dat op kerstavond de kerstboom wordt opgetuigd en de kaarsjes worden aangestoken”, schrijft het Koninklijk Huis online. “De Koning steekt een kaarsje aan in de boom van het gezin op Paleis Huis ten Bosch.”

Prins Bernhard

Op Twitter valt het iemand op dat prins Bernhard in zijn jeugd precies dezelfde versiering in de boom had. Dat klopt, want in het koningshuis is het traditie dat de kerstboom wordt versierd met zilveren lametta. Je weet wel, die glanzende slierten die je op de takken drapeert.

Kunsthistoricus Paul Rem vertelde al eens eerder aan LINDA dat prins Bernhard deze traditie meenam vanuit zijn familie in Duitsland. Tot op de dag van vandaag versiert koning Willem-Alexander de boom nog steeds met lametta. Overigens zijn niet alle tradities er eentje om door te geven: zo gebruikte koningin Wilhelmina vroeger stukken asbest als nepsneeuw in de boom.

Apart de versiering van de boom; stamt uit de jeugd van opa Prins Bernhard op Woynowo. Die traditie gaat dus van generatie op generatie. pic.twitter.com/peF4gtp4tq — Bjorn Hoex (@BjornHoex) 24 december 2021

Bron: Twitter