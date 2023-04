Déze leden van ons koninklijk huis zullen aanwezig zijn bij de kroning van Charles

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maakte vandaag bekend welke leden van het Nederlandse koninklijk huis de oversteek naar Londen zullen maken.

Vierkoppig gezelschap

Wat blijkt? Niet alleen koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima pakken begin mei hun weekendtas om steun te betuigen aan de nieuwe Britse monarch. Ook Beatrix en haar kleindochter Amalia vertrekken richting het Verenigd Koninkrijk, zij het een dag eerder. De laatste twee wonen op 5 mei de receptie op Buckingham Palace bij.

Geen gemalin meer

Overigens gaat niet alleen Charles vanaf de zesde met een nieuwe titel door het leven. Zijn vrouw Camilla wordt eveneens gekroond. Waar ze voorheen nog werd aangeduid met ‘koningin-gemalin’ – om duidelijk te maken dat het om een niet-regerende koningin gaat – mag dat ‘gemalin’ vanaf dan worden geschrapt en is ze queen Camilla.

Charles en Camilla zullen op de dag van de kroning ’s ochtends van Buckingham Palace (op loopafstand van Clarence House, waar ze wonen) naar Westminster Abbey rijden. Dat doen ze in de Diamond Jubilee State Coach, oftewel: de gouden koets die in 2012 speciaal voor wijlen koningin Elizabeth werd gemaakt om te vieren dat ze zestig jaar op de troon zat. Op de terugweg pakken ze de Gold State Coach, waarmee iets speciaals aan de hand is.

Het ritje dat Charles & Camilla maken wordt ook wel The King’s Procession genoemd. Zeker is dat déze muziek in de kerk zal worden gedraaid.

Barre balkonscène

Veelbesproken gast tijdens de kroning van Charles en Camilla is hun (stief)zoon Harry. Schoondochter Meghan blijft thuis voor de b’day bash van zoontje Archie Harrison, die toevallig (?) op 6 mei jarig is. Hoewel Harry’s aanwezigheid is gewenst, zal hij tijdens de roemruchte balkonscène schitteren in afwezigheid. Ook loopt hij niet mee in de processie ná de kroning. Daarvoor zijn de verhoudingen tussen hem en zijn familieleden iets teveel bekoeld. We noemen: een boek en wat spraakmakende tv-interviews.

Oorspronkelijk zou natuurlijk Diana koningin worden, maar dat liep even anders. Kijk maar...

Bron: RTL Boulevard