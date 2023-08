Déze prins van Oranje is nu professioneel dj (en dit is zijn dj-naam!)

En dat is niet niks, want onder meer Martin Garrix, Lucas & Steve, Don Diablo en Sam Feldt zijn aangesloten bij het label Ace Agency.

Studententijd

Prins Floris van Oranje (48), de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, draait al een aantal jaar als dj. Zijn passie voor muziek is ontstaan in zijn studententijd, toen hij als hobby draaide in de Leidse studentendisco Nexus. Vervolgens deed hij jarenlang erg weinig met zijn muzikale talent. Op de achtste verjaardag van dochter Magali (15) liet hij de plaatjes weer spinnen op een privé-discofeest.

Feesten en partijen

Enkele jaren later nam Floris weer plaats achter de dj-booth om het nieuwe levensjaar van Willem-Alexander muzikaal in te luiden. Toen was hij online te horen via de livestream Koningsdag thuis tijdens de coronacrisis. Vervolgens trad hij onder meer op tijdens Amsterdam Dance Event (ADE), organiseerde een dankconcert voor alle zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis en was hij te zien op het podium op Kingsland Festival in de RAI Amsterdam. Tijdens het festival ter ere van de 55- én 56-jarige verjaardag van zijn neef Willem-Alexander liet hij maar liefst 35.000 Nederlanders hossen op zijn muziek.

Contract voor dj prins Floris

Naar eigen zeggen maakt hij met dit contract ‘een professionele stap in zijn muziekcarrière’. “In de afgelopen jaren is gebleken dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en is het tijd om nog professioneler te worden”, laat de prins in een reactie aan ANP weten. En dat is hem aardig gelukt. “Ace Agency is in de dj-wereld een toonaangevend boekingskantoor. Ik ben er trots op dat zij met mij willen samenwerken en mijn boekingen gaan doen. Wij hebben aan elkaar commitment afgegeven voor de lange termijn.”

Dj-naam

En als dj heb je natuurlijk ook een toffe artiestennaam nodig. Martin Garrix heet in het echt ook ‘slechts’ Martijn Garritsen. Hoewel prins Floris van Oranje al best professioneel klinkt, gaat Floris naar alle waarschijnlijkheid toch voor een afkorting: FvO. Waarschijnlijk spreek je het op z’n Engels uit, maar dat moet nog blijken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Floris van Oranje (@florisvanoranje) op 24 Aug 2023 om 5:30 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Floris van Oranje (@florisvanoranje) op 24 Aug 2023 om 6:11 PDT

Prins Floris, de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, op Kingsland Festival. Beeld ANP

De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op Kingsland Festival. Beeld ANP / ANP

Blauw bloed of niet, soms zijn de royals net mensen. Zo kreeg meester Pieter van Vollenhoven een taak van zijn vrouw, prinses Margriet, om te vervullen voor zijn dood. En daar zullen veel mensen zich in herkennen:

Bron: ANP, Kingsland