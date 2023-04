Déze twee BN’ers interviewen de koning op de dag van de Koningsspelen

Maak de borst maar nat.

Koninklijk interview

Sportcentrum de Scheg, in Deventer, vormt volgende week het decor van de Koningsspelen. De landelijke sportdag voor schoolkinderen zal daar officieel worden geopend. En omdat de koning een paar dagen later jarig is, zal hij worden ‘getrakteerd’ op een interview door niemand minder dan Zappsport-presentatoren Britt Dekker en Ron Boszhard. Dat belooft wat.

Gezonde levensstijl

Het nobele doel van de Koningsspelen is om kinderen te stimuleren een gezonde levensstijl na te streven. Een verantwoord ‘koningsontbijt’ en sportieve activiteiten staan daarom centraal. Zesduizend basisscholen - samen goed voor maar liefst 1,2 miljoen kinderen - leren op deze manier bewuster met sport en voeding om te gaan. De Spelen zijn een initiatief van oud-tennisser Richard Krajicek en worden jaarlijks door de Krajicek Foundation en Johan Cruyff Foundation georganiseerd.

Koningin Máxima is er niet bij

Om vooralsnog onbekende redenen is koningin Máxima er dit jaar niet bij. Vorig jaar deed de koningin ook al iets opvallends: ze had toen als enige geen oranje in haar outfit. Haar Massimo Dutti-look - desalniettemin prachtig - zie je hier terug.

Benieuwd wat Willem-Alexander tijdens het interview allemaal uit de doeken gaat doen? Je kunt het op 21 april volgen via NPO Zapp, waar alles live zal worden uitgezonden.

