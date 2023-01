Die sneakers van Amalia op Bonaire, daar scoort ze modepunten mee

BONAIRE, 28-01-2023, Koning Willem Alexander, Koningin Maxima en Prinses Amalia bregen een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.Het bezoek staat in het teken van de kennismaking van de Prinses van Oranje met het Caribisch deel van het Koninkrijk. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstKing Willem Alexander, Queen Maxima and Princess Amalia will visit the Caribbean part of the Kingdom. The visit is dedicated to the introduction of the Princess of Orange to the Caribbean part of the Kingdom.Op de foto: Bezoek aan windsurfdemonstratie bij Sorobon Beeld Brunopress/Patrick van Emst