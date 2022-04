Die eerste foto van het gezin is zojuist door de RVD op social media gezet. We schreven al over de mooie roze look die Máxima uit de kast trok voor Koningsdag 2022. En wat voor Máxima geldt, gaat ook op voor haar drie dochters: iedereen in het Oranje-gezin lijkt een feilloos stijlgevoel te hebben. Te beginnen met de oudste prinses.

Ariane, Amalia en Alexia tijdens Koningsdag in Maastricht Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Amalia in streeppak

Amalia draagt een geweldig zomers linnen streepjespak van MaxMara. En maakt die look af met een groene clutch van Jacquemus, matchend met de outfit van haar zus Alexia. Die reisde gelukkig af naar Nederland om Koningsdag mee te vieren. En ook zij koos voor een pak. Een kikkergroene, dat geweldig staat bij haar rode lokken.

Alexia leent tasje van Máxima

Alexia draagt juist een roze tasje, een leuke link naar haar moeders look. Het tasje komt toevallig ook uit moeders eigen collectie, en is van Natan. Ook prinses Ariane ziet er feestelijk uit. Zij koos voor een little black dark blue dress van het merk Sandro. En die ís nog te koop. Ze maakte de look af met een gele clutch van de Italiaanse ontwerper Sophie Habsburg.

Koningsdag 2022 Beeld Instagram Koninklijk Huis

Compleet plaatje

Vorig jaar droegen alle Oranjes een andere kleur, al maakte dat het complete plaatje er niet minder mooi op. Amalia droeg toen eveneens een broekpak. Ze combineerde een groene broek met een lichtblauw bovenstuk. Alexia zag er erg sjiek uit in een crèmekleurige, A-lijn jurk met bijpassend vestje. Ze maakte het geheel af met zwarte pumps en een tasje in dezelfde kleur, dat ze ook toen van haar moeder leende. Ariane koos – heel toepasselijk – voor een koningsblauwe jurk tot over haar knieën, plus een roestbruine mantel.