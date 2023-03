Dit is de cast van de nieuwe Videoland-serie over koningin Máxima (en dit zijn de eerste beelden)

Het productieteam van de peperdure serie - het wordt Videoland's kostbaarste productie ooit - ging stad en land af op zoek naar de perfecte kandidaat voor de glansrol van Máxima. De geruchten dat Chaves dat zou zijn, gingen al langer. In haar thuisland is de Latijns-Amerikaanse schone vooral bekend als soapster, dus de nodige drama en intrige vertolken zal deze actrice prima afgaan.

Dit zijn de eerste beelden van Chaves als Máxima:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Videoland (@videolandonline) op 16 Mar 2023 om 7:16 PDT

Talent van eigen bodem

De mannelijke hoofdrol is voor Martijn Lakemeier, die in de huid zal kruipen van Willem-Alexander. De Zwijndrechtse acteur had in 2008 zijn eerste grote rol te pakken als Michiel in Oorlogswinter, waarvoor hij een jaar later als jongste acteur ooit een Gouden Kalf kreeg. Daarna zagen we hem in verschillende series en films, waaronder Moordvrouwen, Feuten en De Oost. Met succes, want ook voor zijn rol in die laatste film ontving hij een Gouden Kalf.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Martijn Lakemeier (@martijnlakemeier) op 16 Mar 2023 om 6:09 PDT

Vol lof

Lakemeier is vol lof over ons koningspaar. “Ik vind het verhaal van Willem-Alexander en Máxima er een uit duizenden”, zei hij donderdag tijdens een perspresentatie in het Amstel Hotel in Amsterdam. “We hebben geluk dat zij onze koning en koningin zijn. Niet elk land heeft een koningspaar met zo’n bijzonder verhaal.”

Over de grens

De cast is nog niet begonnen met draaien, of er is al interesse getoond in de serie vanuit het buitenland. Er zijn gesprekken met geïnteresseerden uit onder meer Duitsland, Spanje, Scandinavië en Latijns-Amerika, liet producent Rachel van Bommel van Millstreet Film weten tijdens het persmoment. “Er zijn veel landen waar het publiek veel interesse heeft in onze koninklijke familie. Daarnaast leent de serie zich ook goed voor de buitenlandse markt, want in de serie wordt straks voor de helft Spaans gesproken, 30 tot 40 procent in het Engels en 10 procent Nederlands.”

Avontuurlijk leven

Er is al eens een docuserie gemaakt over Máxima, genaamd Profession: queen!, maar het is voor het eerst dat onze koningin een dramaserie krijgt over haar avontuurlijke leven. Máxima is gebaseerd op de bestseller Moederland: de jonge jaren van Máxima Zorreguieta van Marcia Luyten en gaat onder andere over Máxima’s jonge jaren in Argentinië, haar jetsetleven in New York en het einde van haar vrije leven als ‘gewone burger’.

De opnames voor Máxima gaan in juni van start en in 2024 kunnen we serie verwachten op Videoland.

Bron: ANP