Tijdens Koningsdag 2022 zagen we de groene tas voor het eerst, maar inmiddels is het een vast accessoire van Amalia’s outfits geworden. Hoewel het item van Jacquemus een schoudertasje is, draagt de prinses ’m vooral als clutch. Ze laat de veelzijdigheid van de tas zien door ’m eindeloos te combineren.

Favoriete tas van Amalia

Afgelopen Koningsdag verscheen prinses Amalia in een elegant wit pak met beige streep. De monochrome outfit maakte ze af met een opvallend groene tas, die ze deze dag voor het eerst droeg. Modeliefhebbers herkenden het merk al snel: de tas komt namelijk uit handen van het populaire modehuis Jacquemus.

MAASTRICHT - De prinsessen Ariane, Amalia en Alexia tijdens Koningsdag in Maastricht. Na twee stille coronajaren vieren Nederlanders weer als vanouds Koningsdag. ANP MARCEL VAN HOORN Beeld ANP / ANP

Na Koningsdag verscheen Amalia lange tijd niet in het openbaar vanwege de bedreigingen van buitenaf. De reis naar de Caribische eilanden die met haar ouders op de planning stond, ging gelukkig wel door. Amalia kon de afgelopen weken eindelijk weer even zorgeloos genieten en deed dat - fijn voor ons - in fantastische outfits. En wat we daar zagen? De groene Jacquemus-tas is zonder twijfel haar nieuwe favoriet. Ze had tijdens het werkbezoek genoeg andere tassen in de koffer, maar dit exemplaar bleef terugkomen.

Dit is de favoriete designertas van prinses Amalia Beeld Brunopress/Patrick van Emst

We zagen ’m onder andere tijdens het jubileumdiner van haar ouders op Curaçao, toen ze de tas combineerde met een blauwe jurk van La Dress en sleehakken van Schutz. Ze laat met deze outfit zien dat twee opvallende kleuren prima samen gedragen kunnen worden.

Later droeg ze de tas ook op Sint Maarten, ditmaal gecombineerd met een fleurige bloemenjurk van Erdem. De tas brengt het kleurrijke van de jurk naar boven, met als resultaat een zomerse outfit die het zowel op een feestje als overdag goed doet. Ze bewijst maar weer eens: de Jacquemus-tas komt altijd goed van pas.

