Dit is de mooie reden dat prinses Beatrix vandaag op Soestdijk was

De stappers die vandaag het Oranjepad bewandelden, een looproute van en naar paleis Soestdijk, hadden een nobel doel: zo veel mogelijk geld ophalen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Prinses Beatrix, al sinds 1957 beschermvrouwe van het Oranjefonds, was er bij om hen warm te onthalen bij de finish. En daar hadden ze prachtig weer bij, want de hele dag heeft het zonnetje geschenen.

Prinses Beatrix onder de mensen

Voorafgaand aan het evenement mengde Beatrix zich even in het publiek. Ze sprak met opvallende actievoerders en mensen die zelf met een spierziekte te maken hebben. Op foto’s is te zien hoe ze een hulphond aait en vertederd naar een baby in een kinderwagen kijkt. Aan de prinses tevens de eer om na afloop van de wandeltocht de opbrengst van het Oranjepad-initiatief bekend te maken. Vanaf het bordes van paleis Soestdijk onthult ze een groot bord met daarop het mooie bedrag van 185.000 euro.

SOESTDIJK, 08-10-2022, Paleis Soestdijk Prinses Beatrix is aanwezig op het terrein van Paleis Soestdijk bij het Oranjepad van het Prinses Beatrix Spierfonds.FOTO: Brunopress/Patrick van Emst Princess Beatrix is present on the grounds of Soestdijk Palace at the Oranjepad of the Princess Beatrix Spierfonds. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

