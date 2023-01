Dít is het geweldige verhaal van de ontwerpster van Amalia’s jurk

Nu Amalia meerderjarig is, komen bij haar rol als kroonprinses van Nederland steeds meer vaste taken, regels en protocollen kijken. Dit soort werkbezoekjes horen daar ook bij. Het koninklijk drietal gaat na Bonaire nog langs Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

De jurk van prinses Amalia

En bij een werkbezoek hoort een mooie outfit. Jep, Amalia begint - net als haar moeder - uit te groeien tot een waar stijlicoon. Dit keer ging de prinses voor een prachtige gebloemde jurk van designer Diane Von Fürstenberg. De midi-wikkeljurk heeft een verborgen ritssluiting, haak- en strikceintuur en een bloemenmotief in groen, roze en blauw.

Het is niet de eerste keer dat Amalia een outfit draagt van DVF. Bij het 18e verjaardagsfeestje van de Noorse prinses Ingrid Alexandra in Oslo zijn namelijk foto’s opgedoken van prinses Amalia in een lange, zwarte jurk met rode, paarse en gele bloemen van Diane von Fürstenberg.

Het verhaal van Diane von Fürstenberg

Een grappig detail is dat deze Belgisch-Amerikaanse modeontwerpster ooit zelf een prinses was. Diane von Fürstenberg, geboren als Diane Simone Michelle Halfin, trouwde op haar 23e met prins Egon von Fürstenberg, die net als zij een passie voor mode heeft.

Ze krijgen twee kinderen, maar het huwelijk houdt niet lang stand. Toch mocht ze de titel houden, wat veel deuren voor haar heeft geopend. In de jaren 70 verhuisde ze naar New York en niet veel later haalde ze de cover van Newsweek met haar iconische wikkeljurk. Ze richtte vervolgens haar eigen label Diane von Fürstenberg (DVF) op met een kledinglijn voor dames. Haar creaties worden door veel royals en bekendste sterren gedragen, zoals hertogin Kate, Michelle Obama, Madonna en Jennifer Lopez.

Grote naam in de modewereld

Pas toen ze na haar scheiding van prins Egon met mediamagnaat Barry Diller trouwde, raakte ze de titel ‘prinses’ kwijt. Inmiddels heeft ze een grote naam in de modewereld. Volgens Forbes Magazine was ze in 2015 zelfs de vijfenzeventigste machtigste vrouw ter wereld.

