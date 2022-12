Dit is het thema van Koningsdag 2023: ‘Wij zijn allemaal kings & queens’

Via de website van de gemeente Rotterdam konden mensen op hun favoriete thema stemmen. Zo’n tweeduizend Nederlanders lieten hun stem horen en het thema ‘Wij zijn allemaal kings & queens’ kreeg 50 procent van de stemmen. Andere thema’s waren ‘Wereldhaven, wereldburgers’ en ‘De straat is van iedereen’.

Feest in Rotterdam

In oktober maakte het koningshuis bekend in 2023 de verjaardag van koning Willem-Alexander in Rotterdam te vieren. “Het gemeentebestuur is blij en vereerd met de keuze voor Rottterdam”, zei burgermeester Ahmed Aboutaleb daarover.

“De band met het koningshuis is van oudsher sterk. Rotterdam heeft altijd op de warme belangstelling van onze vorsten kunnen rekenen, in voor- en tegenspoed. Daarom zal Rotterdam op 27 april één dag Koningsstad van Nederland zijn. Iedereen is welkom.”

Tien jaar op de troon

Koningsdag is volgend jaar extra bijzonder: Willem-Alexander zit dan tien jaar op de troon. Wethouder Said Kasmi (van onderwijs, cultuur en evenementen) zei daarover: “Mooi en symbolisch dat de koning voor de viering van tien jaar koningschap kiest voor een feest in 010.”

Bron: ANP