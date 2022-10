Dit is waarom Amalia niet meer in Amsterdam woont

Er bestonden al grote zorgen over een mogelijke poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Daardoor kreeg de kroonprinses meer beveiligers en woonde ze tijdelijk niet in haar Amsterdamse studentenhuis.

Nu blijkt ze al niet meer in Amsterdam te wonen en noodgedwongen thuis zit. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertelden dat donderdag tijdens het persmoment van hun staatsbezoek in Zweden. Het koningspaar was zichtbaar emotioneel.

Amalia kan niet naar buiten

“Ze is het huis niet uit”, zei koningin Máxima. “Dat heeft enorme consequenties voor haar leven en betekent dat ze niet in Amsterdam woont. Ze kan ook echt niet naar buiten. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben.”

Heel zware situatie

Máxima zegt echt heel trots op Amalia te zijn. “Het is knap hoe ze dat allemaal volhoudt, moet ik eerlijk zeggen.” Willem-Alexander noemde de situatie “heel zwaar”.

Eerste studiedag

Begin september had Amalia nog een mooie entree op haar eerste officiële studiedag. Hoe dat verder gaat, is maar afwachten. Bekijk de beelden van Máxima en Willem-Alexanders interview over Amalia hieronder:

Bron: NOS