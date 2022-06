Dít is waarom Amalia vrijdag aan de arm van de Spaanse koning Felipe liep

Royalty-expert Josine Droogendijk kreeg deze vraag ontzettend vaak en besloot 'm op haar site modekoninginmaxima.nl te beantwoorden.

Wie mag als eerst naar binnen?

Wie wanneer naar binnen mag, wordt volgens Josine bepaald door wie de hoogste functie of rang heeft. Hoe hoger de rang, hoe later je arriveert. Zo hoeven royals met een hoge rang niet lang op de binnenkomst van andere gasten te wachten.

Entree

Vrijdagavond betraden de Grieken als eerste de zaal, gevolgd door Noorse prinsessen Astrid en Martha Louise en de erfgroothertog van Luxemburg Guillaume en zijn vrouw. Dan de Zweedse royals, met Estelle en Oscar voorop en daarna de Denen. Eerst Victoria, daarna Frederik. Frederik was immers al troonopvolger voor Victoria geboren was.

België

Toen waren er nog drie landen over: België, Spanje en Nederland. Josine vertelt: “Aangezien de Belgische koning thuis bleef en alleen ‘de vrouw van’ en de toekomstige troonopvolger (prinses Elisabeth) aanwezig waren, konden zij voorop.”

Amalia naast Felipe

Josine: “Toen bleven Nederland en Spanje nog over. Aangezien koning Felipe korter op de troon zit dan zijn Nederlandse collega, moest hij vóór koning Willem-Alexander de ruimte betreden. Omdat Letizia thuis was gebleven en Amalia anders alleen moest lopen, liepen de Spaanse koning en onze troonopvolgster dus naast elkaar. Willem-Alexander mocht als langstzittende vorst de parade sluiten.”

Capejurk en tiara

Amalia droeg een prachtige capejurk van roze zijden. Er werd even getwijfeld over wie deze geweldige jurk heeft gemaakt. De jurk lijkt namelijk erg op een ontwerp van Marchesa Notte. Niets bleek minder waar. De capejurk is ‘gewoon’ van Natan. Hadden we kunnen weten. Lees hier alles over de schitterende huwelijkstiara van Máxima, die Amalia droeg.

Prinses Amalia heeft het stijlgevoel van haar moeder Máxima. We zien de prinses in de mooiste outfits verschijnen, maar één bepaald kledingstuk zien we wel vaker voorbij komen:

