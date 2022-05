Driftig in je geheugen te graven wat er allemaal aan de hand is op 19 mei is niet nodig, dat is namelijk niet de datum waar we het hier over hebben.

Twee huwelijken voor Constantijn en Laurentien

Op 19 mei, de datum waarop het paar hun huwelijk viert, zijn Constantijn en Laurentien voor de kerk getrouwd en dat is ook de datum waarop ze hun trouwdag vieren, maar dat is niet de enige dag waarop ze elkaar het jawoord gaven. Twee dagen eerder deden ze dat namelijk al voor het burgerlijk huwelijk.

Verjaardag Máxima

En ja, twee dagen eerder was het 17 mei en is Máxima jarig. Constantijn en Laurentien zijn dus getrouwd op de verjaardag van Máxima. Dat het niet echt een handige datum is, lijkt het stel zelf ook te vinden. Ze vieren daarom hun trouwdag op 19 mei.

Bron: Koninklijkhuis.nl