Het is een jaarlijkse traditie voor de Oranjes: wintersporten in Lech mét bijbehorende fotosessie. Dit jaar zal prinses Alexia er helaas niet bij zijn.

Dat heeft alles te maken met haar studie in Wales.

Kerstvakantie ten einde

Prinses Alexia heeft mogen genieten van een behoorlijk lange kerstvakantie. Bijna vier weken duurde haar vakantie, en zo kon ze de feestdagen op Huis ten Bosch vieren met haar ouders en zussen. Nu pakt ze haar koffers om terug te keren naar het Atlantic College in Wales.

Voorlopig geen vakantie meer

Woensdag worden alle studenten namelijk verwacht op het college. Maandag beginnen de lessen weer. Alexia zal naar Londen Heathrow vliegen en daar een schoolbus pakken. Hopelijk is ze tijdens haar lange kerstvakantie voldoende opgeladen, want vakantie zit er voorlopig niet meer in.

Studeren tot half april

Waar Nederlandse studenten in februari alweer voorjaarsvakantie vieren, gaat dat in Wales iets anders. Pas vanaf 14 april heeft Alexia weer vakantie en die wordt spring break genoemd.

Geen vakantie in Lech

Er zijn een aantal familiemomenten die Alexia hierdoor gaat missen. Wat dacht je van het 20-jarige huwelijksjubileum van haar ouders op 2 februari a.s.? En natuurlijk het jaarlijkse tripje naar Lech! Je moet wat over hebben voor dat Internationaal Baccalaureaat...

Prinses Alexia werkte hier in de bediening

Bron: AllthingsAmalia