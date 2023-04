Dit is waarom prinses Alexia vandaag afwezig is bij Koningsdag

Het gezin zal vandaag zonder de middelste zus aan de activiteiten deelnemen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt namelijk dat zij er niet bij is.

Alexia afwezig bij Koningsdag

In 2021 vertrok prinses Alexia naar Wales om daar haar middelbare school af te maken aan het UWC Atlantic College. Hoewel ze nog regelmatig naar huis komt voor belangrijke evenementen, is ze dit jaar niet aanwezig bij Koningsdag in Rotterdam. Ze zit namelijk midden in haar examenperiode, zo meldt de RVD. De school maakt zelfs voor een prinses geen uitzondering: ook zij moet die examens gewoon afmaken.

Het is voor het eerst dat het vijftal niet compleet is. Alle andere jaren waren de drie prinsessen er gewoon bij tijdens Koningsdag.

Koningsdagconcert

Vorige week brachten zussen Amalia en Ariane, ook zonder Alexia, nog een verrassingsbezoek aan het Koningsdagconcert. Dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima daarbij aanwezig zouden zijn was al bekend, maar de verschijning van de twee prinsessen was onverwacht. Voor het concert in Ahoy hulden zowel Amalia als Ariane zich toen in een zwarte outfit. De kroonprinses ging voor een zwarte jurk met zilveren pumps, haar jongere zus trok een zwart pak met glinsterende top eronder aan.

Voordat Alexia naar Wales verhuisde, had ze in Nederland een bijbaantje in de bediening. LibelleTV vertelt je er alles over.

Bron: RVD