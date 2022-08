Dít royale bedrag moet Amalia maandelijks betalen voor haar studentenwoning

Tenminste... we zeggen wel ‘ze’, maar we vermoeden dat dat factuurtje bij haar ouders terechtkomt.

Woning voor Amalia

Amalia is lekker bezig. In september start ze met haar opleiding Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Voor die tijd heeft ze nog even een woning op de kop getikt én haar rijbewijs binnengesleept. Wat dat laatste betreft is het mooi meegenomen dat haar nieuwe stulpje ook een eigen parkeerplaats heeft, maar daar betaalt ze dan ook flink voor.

Flink bedrag

Amalia mag een van de panden van Marc Dreesmann (van de voormalige V&D-winkelketen) betrekken, een rijke kennis van haar ouders. En dat mag wat kosten. Weekblad Weekend meldt dat Amalia maar liefst vijftienduizend euro per maand moet neerleggen om daar te wonen. Dat is een royaal bedrag!

Huisgenoten

Wat we niet weten is of ze met dit astronomische bedrag ook voor de andere bewoners betalen. Amalia gaat er namelijk niet alleen wonen, maar met een paar medestudenten. Ach, of dit bedrag nu is voor één, twee of drie inwoners, het blijft natuurlijk erg hoog.

Make-over

Voordat Amalia haar intrede doet, moeten er eerst nóg meer kosten worden gemaakt. Niet alleen om de boel naar haar smaak te maken, maar ook omdat de woning zwaar beveiligd moet worden met dure apparatuur. De voordeur heeft inmiddels al een likje verf gekregen. De deur was namelijk als enige in de straat rood, de rest groen. Zo was de woning veel te makkelijk te herkennen.

Bron: Weekend