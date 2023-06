Dit staat prinses Alexia te wachten nu ze 18 jaar is

De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima kan vanaf nu staatshoofd worden, mochten haar vader én zus Amalia wegvallen. Staat haar nog meer te wachten?

Prinses Alexia 18 jaar

Afgelopen weekend vierde Alexia haar achttiende verjaardag. Een belangrijke mijlpaal, want vanaf de leeftijd ga je als royal een tikkeltje serieuzer meedraaien in het familiebedrijf. Zo zal ze in september voor het eerst op Prinsjesdag haar opwachting maken.

Tradities van het Koninklijk Huis

Ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag benoemde onze koning zijn dochter Alexia ook tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw.

Riddergrootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw

In 1898 werd koningin Wilhelmina als eerste vrouw benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sindsdien krijgen alle kinderen van het staatshoofd ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag deze titel, zo ook prinses Alexia.

Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau

Daarnaast is de prinses, nu ze volwassen is, benoemd tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. Dit is een gezamenlijke Orde van de koning en de groothertog van Luxemburg.

Wist je dat als Willem-Alexander en Máxima een zoon hadden, die bij de inhuldiging van de koning in 2013 al was toegetreden tot deze ridderorde? Dochters van de staatshoofden van Nederland en Luxemburg ontvangen de onderscheiding pas als zij meerderjarig worden. Dat sprak Alexia’s oma Beatrix in 1984 met de toenmalige Luxemburgse groothertog Jan af.

Onderscheidingsvlag

Net als Amalia heeft Alexia vanaf vandaag een vlag. Deze onderscheidingsvlag is oranje met een blauw kruis voor geboren leden. Aangehuwde royals (zoals Máxima) krijgen een andere; een blauwe met een oranje kruis. Bij alle onderscheidingsvlaggen staat in het midden het rijkswapen. Nog een verschil tussen mannen en vrouwen: bij vrouwelijke leden is de vlag ingesneden.

Deze onderscheidingsvlag wordt gebruikt als leden van het koninklijk huis in hun functie met de auto vervoerd worden. Daarnaast kan deze vlag gehesen worden op hun woning, als ze in Nederland zijn.

Toekomst van Alexia

Prinses Alexia is inmiddels klaar met haar examens op het UWC Atlantic College in Wales. Naar alle waarschijnlijkheid is ze geslaagd en het uitvliegen van de leerlingen van de school werd in Wales al gevierd met de traditionele Leavers Celebration. Speciaal daarvoor kwamen koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Wales om deze mijlpaal te vieren. Begin juli hoort Alexia of ze daadwerkelijk geslaagd is en haar middelbare school heeft afgerond.

Wat de volgende stap in het leven van de middelste dochter van het koningspaar zal zijn, is nog niet duidelijk. Er gaan geruchten dat ze al meerdere keren is gespot in studentenkringen in Groningen, maar wie weet last ze eerst een tussenjaar in om te ontdekken waar haar passie en interesses liggen.

Geen geld

Alexia krijgt in elk geval geen toelage van de staat, zoals haar zus Amalia. Deze toelage is alleen weggelegd voor haar ouders, oma Beatrix en de troonopvolger. Amalia heeft besloten om tot het eind van haar studie af te zien van de jaarlijkse toelage van 1,6 miljoen euro. Het ontvangen van zoveel geld vindt ze “ongemakkelijk, zolang zij daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben.”

Veel mensen hebben een hobby, zo ook onze prinsessen. Maar wat doen ze eigenlijk graag, naast instagrammen en tiktokken? Royaltyverslaggever Rick Evers vertelt over de hobby’s van Amalia, Alexia en Ariane:

Bron: Het Koninklijk Huis