Dit vindt prinses Amalia tot nu toe van haar Caribische reis

Het koninklijk gezelschap kwam woensdagmiddag met defensie-schip Zr. Ms. Holland aan op Curaçao, waar hen een daverende welkomstceremonie wachtte. Op het schip liet Amalia kort iets los over hoe ze haar kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van Nederland ervaart: “een intensieve reis.”

Niet mis

Groot gelijk, want het twee weken durende programma van Amalia’s eerste werktrip naar de Cariben is niet mis. ‘Royal topsport’, noemde Amalia-kenner Claudia Witteveen de Caribische reis al in Trouw. De reis heeft welgeteld drie ‘vrije dagen.’

De heupjes los

De rest van de tijd schudt Amalia handen, ontdekt ze de lokale cultuur, historie en gastronomie en gooit ze hier er daar de heupjes los. De komende dagen zullen de Oranjes onder meer het startschot geven van de Koningsspelen, een wandeling maken door de kunstzinnige wijk Otrabanda en dineren met 21 Curaçaoënaars om het 21-jarig huwelijksjubileum van Willem-Alexander en Máxima te vieren.

Bron: ANP