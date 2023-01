Dít waren de nanny’s van de Nederlandse prinsessen

Máxima wilde in eerste instantie een Argentijnse nanny voor haar kinderen, zodat ze vloeiend Spaans leerden spreken. Beatrix was het daar niet mee eens, zij wilde graag een Nederlandse nanny voor haar kleinkinderen.

Hansje Görtz

Uiteindelijk werd Hansje Görtz de vaste nanny van Amalia en Alexia. Ariane was toen nog niet geboren. Hansje heeft de chicste nannyopleiding ter wereld gevolgd: het Norland College in Bath. In totaal is ze 2,5 jaar hun kindermeisje geweest.

“We konden uren in de natuur met spinnetjes spelen. En ze zongen elke dag veel kinderliedjes”, vertelt Hansje in 2007 aan vakblad Kinderopvang. Volgens de voormalige nanny moet je stevig in je schoenen staan tijdens dit werk. “Je bent veel alleen met de kinderen.”

Pittige klus

Werken in het Nederlandse paleis is enorm pittig. Als koninklijk kindermeisje moet je de etiquettes goed onder de knie hebben, rekening houden met de constante beveiliging en media op afstand houden. Zo sprak Hansje in het park de prinsessen aan met bijnamen, zodat ze niet herkend werden.

Verder wilde het koningshuis het liefst een nanny die vloeiend Engels en Spaans tegen de kinderen kon spreken. Amalia vond dat niet altijd prettig. “Dan weer Engels, dan weer Spaans, altijd weer iets anders. Ik werd er gek van”, vertelt de prinses in het boek Amalia van Claudia de Breij.

In het boek vertelt Amalia ook over een nanny die ze omschrijft als ‘een wildebras’. “Ze was 18 jaar oud en niet heel verantwoordelijk, maar daardoor hebben we wel heel erg met haar gelachen”, vertelt Amalia. Zo haalde het kindermeisje haar eens ’s nachts uit bed om op avontuur te gaan.

Eveline van den Bent

De laatste nanny van de prinsessen, Eveline van den Bent, viel zo in de smaak dat ze in 2020 werd benoemd tot particulier secretaris. Sindsdien is ze de rechterhand van Máxima. In de tijd dat Eveline nog nanny was, kreeg ze er een Argentijnse collega bij: Ana Roibon di Cocco. Máxima kreeg uiteindelijk dus toch haar zin. Ana bleef tot de oudste twee gingen puberen en vertrok kort daarna naar Buenos Aires, waar ze werkt als eventplanner.

Amalia vertelt in haar boek dat ze een goede band heeft met Eveline. “Ze staat altijd voor ons klaar én kent ons inmiddels behoorlijk goed”, zegt de prinses. Eveline zou later zelfs haar particulier secretaris kunnen worden. “Ze heeft door wat ik leuk en niet zo leuk vind, zij ziet wanneer ik een fotoshoot zat ben.”

Tijdens een staatsbanket of andere koninklijke gelegenheid vloeit de wijn rijkelijk. Maar wat voor wijn drinken de royals nu eigenlijk? Royaltyverslaggever Rick Evers zocht het uit:

Bron: Jan Magazine, Nouveau