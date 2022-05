Dít zijn de grote veranderingen voor Prinsjesdag 2022 (vooral voor Amalia)

De afgelopen twee jaar zag Prinsjesdag er een stuk soberder uit door de coronamaatregelen. Nu die volledig zijn opgeheven kan het op 20 september weer op de oude manier doorgaan. Dit betekent ook dat het gebruikelijke militaire ceremonieel weer te zien is.

Andere locatie

Nog een verandering is de locatie. De koning gaat de kabinetsplannen namelijk dit jaar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voorlezen. De afgelopen twee jaar werd Prinsjesdag in de Grote Kerk gehouden, maar dit zou vanwege de grote aantallen mensen te veel overlast veroorzaken voor omwonenden en winkeliers. Ook de Ridderzaal is niet beschikbaar, vanwege de renovatie van het Binnenhof.

Tweede officiële plechtigheid Amalia

Voor Amalia zal het ongetwijfeld een spannende dag worden, want het is pas haar tweede officiële plechtigheid als prinses. Eind vorig jaar, een dag na haar achttiende verjaardag, nam ze zitting in de Raad van State. Ze werd toen door haar vader binnengeleid en gaf ook een toespraak.

Wist je trouwens dat onze prinses Amalia niet de enige prinses Amalia is? In deze video hoor je daar meer over.

Bron: RTL Nieuws