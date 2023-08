Dít zijn de luxe vakantievilla’s van de Oranjes

Royaltyverslaggever Rick Evers heeft beelden van de prachtige verblijven van de Oranjes. Plus een paar nostalgische kiekjes.

Vakantievilla’s van de Oranjes

Tegenwoordig hebben de Oranjes prachtige vakantievilla’s, maar dat was heus niet altijd het geval. “Ze trokken gewoon met hun hele hofhouding van paleis naar paleis”, vertelt Rick Evers. Inmiddels is dat wel anders.

L’Elefante Felice

Zo was Italië tientallen jaren dé vakantiebestemming van onze koninklijke familie. Prins Bernhard en koningin Juliana hadden een vakantievilla in Porto Ercole. “Ercole staat voor Hercules en Porto voor haven”, legt Rick uit. “Ideaal als je van varen houdt, zoals onze koninklijke familie. De villa heette L’Elefante Felice, oftewel: de gelukkige olifant.” Prins Bernhard was namelijk gek op olifanten. “Na de dood van Bernhard en Juliana is ‘De gelukkige olifant’ uiteindelijk in 2012 afgebroken.”

Rocca Dei Draconi

Beatrix en Claus hadden in Toscane een vervallen boerderij gekregen van de bevriende graaf Vasco Vicini. “Beatrix liet dat helemaal opknappen en op naam van haar drie zonen zetten”, vertelt Rick over dit stulpje. De villa kreeg de naam Rocca Dei Draconi, drakenfort of drakensteyn in het Italiaans. Het is nog altijd eigendom van Willem-Alexander, Constantijn en de dochters van de overleden prins Friso. Beatrix komt hier iedere zomer en met Pasen komt de hele familie er samen, weet Rick Evers te vertellen.

The Monarch

Je herinnert je misschien nog wel het project dat Willem-Alexander en Máxima wilden beginnen op Mozambique. “Het kwam uiteindelijk niet zover dat ze hier zomer na zomer konden doorbrengen, door alle tumult rondom de bouw. Ze verkochten het en nu is het een luxe vakantieverblijf dat voor iedereen te huur is, als je daar genoeg voor betaalt tenminste”, aldus de royaltykenner.

Griekse villa

Inmiddels zijn de Oranjes vooral in Griekenland te vinden. “Ze hebben zo'n 4,5 miljoen betaald voor een prachtige villa met een mooi gastenverblijf, waar ze nog een tweede zwembad lieten bouwen en een riante aanlegsteiger voor de boot.”

Benieuwd hoe al deze vakantievilla’s eruit zien en zagen? Je ziet ze, plus leuke nostalgische kiekjes, in deze video: