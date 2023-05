Driewerf hoera: déze drie royals zijn jarig vandaag

Prinses Laurentien

Prinses Laurentien is vandaag 57 jaar geworden. Ze is de vrouw van prins Constantijn en de moeder van Eloise, Claus-Casimir en Leonore. De flamboyante prinses staat bekend om haar spraakmakende outfits. Een printje, gekke kleuren combinatie of opvallende accessoires? Laurentien is er dól op.

Prinses Laurentien blaast vandaag 57 kaarsjes uit. Beeld Brunopress

Laurentien studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen en leerde daar ook Constantijn kennen. In 1991 haalde de prinses haar Master of Journalism aan de University of California in Berkeley. In 2001 stapten ze samen in het huwelijksbootje en kregen daarna hun drie kinderen.

Prinses Laurentien zet zich veel in voor de bevordering van geletterdheid en taalontwikkeling. Ze richtte Stichting lezen en schrijven op, een stichting die zich bezighoudt met het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland. Ook heel leuk: ze schreef een kinderboekenreeks over duurzaamheid en klimaatverandering: Mr Finney. Daarnaast schreef ze nog een aantal anderen kinderboeken én speelde ze zelfs een klein rolletje in De grote Sinterklaasfilm: gespuis in de speelgoedkluis. Hoe leuk.

Prinses Laurentien speelde een klein rolletje in ‘De grote Sinterklaasfilm: gespuis in de speelgoedkluis’. Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Samuel van Vollenhoven

De zoon van prins Bernhard jr. en kleinzoon van prinses Margriet is vandaag 19 jaar geworden. Sam, zoals zijn roepnaam is, leeft een leven buiten de schijnwerpers, maar post zo nu en dan een kiekje op Instagram.

Samuel van Vollenhoven blaast vandaag negentien kaarsjes uit. Beeld Instagram

Hij is nét zo’n autofreak als zijn vader. Hij racet graag op het circuit van Zandvoort (waar zijn vader mede-eigenaar van is) en heeft zijn eigen bedrijf Sam’s Garage. Het bedrijf customized Jeep Wrangler’s. Van een ander kleurtje tot een ijskast achterin, Samuel richt zich volledig op het personaliseren van auto’s.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Samuel (@samuelvanvollenhoven_) op 25 May 2023 om 4:10 PDT

Viktória Bourbon de Parme

Prinses Viktória blaast vandaag 41 kaarsjes. De vrouw van prins Jaime wordt geboren in Boedapest. Wanneer haar moeder na de scheiding van haar ouders hertrouwt met een Nederlander, verhuist ze naar Apeldoorn. Na het vwo gaat Viktória rechten studeren in Utrecht en werkt daarna als advocaat en bedrijfsjurist. Ondertussen schrijft ze een boek, werkt ze als fotomodel én speelt ze op hoog niveau tennis.

Prinses Viktória blaast vandaag 41 kaarsjes uit. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

In 2013 trouwt ze met prins Jaime, de zoon van prinses Irene. Samen krijgen ze twee kinderen: Zita Clara en Gloria Irene (vernoemd naar haar grootmoeder). Het stel woont tegenwoordig in Zwitserland. Hier werkt prinses Viktória als ‘food transformation lead’ bij de van oorsprong Nederlandse World Benchmarking Alliance (WBA). Ze richt zich op het verbeteren en verduurzamen van de voedselketen.

Voeding is voor prinses Viktória erg belangrijk. Ze omschrijft zichzelf als amateurfoodie en tuinier. In een interview met Blauw Bloed vertelde ze in 2018 dat ze erg bewust omgaat met voedsel. Ze probeert dan ook zo min mogelijk te verspillen. Zo houdt ze - net als de Deense prinses Marie - restjesavonden en kijkt ze in de koelkast wat er nog voorhanden is voor ze naar de winkel gaat.

Viktória en Jaime blijven uit de publiciteit. De prinses is voor de laatste keer gespot in 2021 toen Viktória met haar kinderen een boom plantte met haar schoonmoeder in het Prinses Irene Bos.

Prinses Irene plant een boom met haar kinderen en kleinkinderen. Beeld Marco Magielse

Bron: Blauw Bloed, Beau Monde