Driewerf hoera: prinses Amalia is geslaagd voor haar rijbewijs

De prinses is namelijk geslaagd voor haar rijbewijs!

Amalia geslaagd voor rijbewijs

RTL Boulevard-royaltywatcher Annemarie de Kunder is achter dit heugelijke nieuws gekomen. Dat rijbewijs komt de prinses goed van pas. Nu ze op kamers gaat, kan ze de tochtjes van Paleis Huis ten Bosch naar onze hoofdstad een stuk makkelijker afleggen.

Ontmoeting bij het stoplicht

Naast de kroegen van Amsterdam kan ze ook de straten onveilig maken. Maar eerlijk is eerlijk: zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Amalia wordt altijd en overal beveiligd. De prinses bij het stoplicht tegenkomen terwijl ze in haar eentje in de auto zit? Dat gaat dus niet zomaar gebeuren.

Nieuwe stulpje

Amalia gaat in een prachtig grachtenpand aan de Singel in Amsterdam wonen. Ze zal hier gaan samenwonen met enkele medestudenten. Nee, ze heeft er niet voor hoeven hospiteren. Ze mag namelijk een van de panden van een rijke bekende (Marc Dreesmann van de voormalige V&D-winkelketen) van haar familie betrekken.

Eigen parkeerplek

Of het een waar stadspaleis is? Valt mee! Het zou gaan om een typisch Amsterdams studentenhuis zonder overbodige luxe. Maar een eigen parkeerplek krijgt ze wel.

Bord voor de deur

Sterker nog, toen het nieuws naar buiten kwam over waar Amalia gaat wonen, werd niet veel later een bord met daarop ‘eigen parkeerplaats’ en ‘wegsleepregeling van kracht’ voor het huis gespot. Amalia kan dus altijd voor de deur parkeren, maar de parkeerplek kan ook voor haar beveiligers bedoeld zijn. Lees hier meer over Amalia's woning en studiekeuze.

Of Amalia straks ook een ontgroening zal ondergaan? Matthijs vertelt je er meer over:

Bron: RTL Boulevard