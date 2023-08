Een eerbetoon aan de overleden prins Friso: een collectie van de mooiste (privé)beelden

Het is alweer tien jaar geleden dat we afscheid namen van prins Friso. Op 17 februari 2012 raakte hij bedolven onder een lawine in de buurt van het Oostenrijkse Lech, toen hij met jeugdvriend Florian Moosbrugger besloot off-piste te gaan skiën. Het tweetal werd bedolven onder een sneeuwlawine, maar Moosbrugger wist zichzelf te bevrijden.

Te weinig zuurstof

Prins Friso werd vijfentwintig minuten na het ongeluk onder de sneeuwlaag vandaan gehaald. De prins lag onder een pak sneeuw van zo’n veertig centimeter dik en zijn hersenen hadden al die tijd te weinig zuurstof gekregen. Ter plekke werd hij gereanimeerd en toen na vijftig minuten zijn hart weer begon te kloppen, werd hij per helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck overgebracht.

Friso lag anderhalf jaar in coma, maar overleed uiteindelijk op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Onverwachts

Ondanks dat de prins al anderhalf jaar in coma lag, kwam zijn overlijden toch erg onverwachts. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren toen namelijk met hun gezin op vakantie in Griekenland. Ook deelde een neef van de prins slechts een paar uur voor zijn overlijden het nieuwtje dat hij in het huwelijksbootje zou gaan stappen.

Gitzwarte bladzijde

Deze dag is een gitzwarte bladzijde in het leven van prinses Mabel en haar dochters Luana (inmiddels 18) en Zaria (17). De dood van prins Friso sloeg tien jaar geleden in als een bom. Niet alleen in Nederland, maar ook in Oostenrijk, waar de koninklijke familie al sinds jaar en dag komt voor skivakanties. Moedig als ze is, gaat Mabel een jaar na het ongeluk tóch weer mee op de koninklijke skivakantie in Lech. Ook de jaren erop zet ze door.

Eerbetoon voor prins Friso

Om stil te staan bij deze verdrietige dag, delen we als eerbetoon een video met een aantal mooie (privé)beelden van prins Friso, prinses Mabel en de koninklijke familie op Instagram.

Bron: ANP, Brunopress