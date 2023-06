Einde van een tijdperk: de koninklijke trein gaat met pensioen

Van de Antillen tot Jordanië en van het Verenigd Koninkrijk tot Slowakije... Ons koningspaar reist voor officiële bezoekjes heel wat af. Daarvoor pakken ze meestal het vliegtuig - dat er vanbinnen zó uitziet - maar soms zijn de afstanden zo kort dat ze plaatsnemen in hun geliefde koninklijke trein. Wel zo milieuvriendelijk.

Met de koninklijke trein naar België

Zo brengen Willem-Alexander en Máxima van 20 tot en met 22 juni 2023 een staatsbezoek aan onze zuiderburen met de trein. Drie dagen lang nemen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde ons koningspaar mee door hun land.

Einde van een tijdperk

Daarna is het over en uit voor de koninklijke trein. De NS maakte bekend dat het rijtuig na de trip van en naar België een plekje krijgt in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Waarom? De trein zou ‘aan het einde zijn van haar levensduur’. Dat is niet zo gek. Het voertuig was het staatshoofd zo’n 160 jaar van dienst bij bezoeken aan binnen- en buitenland. Ook werd de trein gebruikt voor het vervoer van staatshoofden die Nederland bezoeken.

Uiteraard werd de koninklijke trein tijdens al die bezoekjes wel regelmatig gemoderniseerd. Inmiddels maakt het koningspaar gebruik van de tiende revisie.

Ophef

In 2006 reisden Willem-Alexander en Máxima ook naar België, destijds met het vliegtuig. Daarover ontstond veel commotie. Omdat de reis naar België deze maand in het teken staat van duurzaamheid, is het logisch dat het koningspaar nu kiest voor een groenere optie. Vorig jaar reisden de twee om dezelfde reden ook met de trein naar Oostenrijk.

Bron: Vorsten.nl