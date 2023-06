Eloise over in scène gezet racistisch gesprek: “Kan hier zo slecht tegen”

In het YouTube-format van Powned wordt getest hoe sociaal Nederland is. In de uitzending van maandag voeren YouTubers Jaap Gunnink en Benjamin Beernink op een terras in Amsterdam een gesprek over de nieuwe vriendin van één van de mannen. Het is een zwarte vrouw en dat kan volgens hen écht niet. “Je gaat toch niet met een zwarte.”

Het nichtje van koning Willem-Alexander hoort het racistische gesprek met moeite aan en staat dan op. “What the fuck, ben jij fucking racistisch”, zegt ze boos. “Mensen moeten je op je plek zetten, doe even normaal joh. Je zegt toch niet: ‘Ga niet met een zwarte.’ Dit is de 21ste eeuw man”, zegt ze. “Schuif je ego opzij.”

Als het duidelijk wordt dat het om een verborgen camera gaat, zegt ze: “Oh man, ik tril helemaal, ik kan hier zo slecht tegen.” Eloise wil verder niet reageren, laat haar manager weten. Omroep Powned benadrukt dat het echt niet in scène is gezet dat de gravin ‘toevallig’ op het terras zat.

Veel lof op social media

Het fragment gaat behoorlijk viral op social media en Eloise krijgt veel positieve reacties. Presentator Tim Hofman vindt dat we met de dochter van prins Constantijn ‘een nieuwe koningin’ hebben. ‘Iemand, bel Amalia af’, zo reageerde hij op Twitter. ‘Oranje boven, in dit geval, wat mij betreft’, schreef Cornald Maas en royaltydeskundige Josine Droogendijk noemde de actie van Eloise ‘dapper en hard nodig’.

Bron: YouTube/Powned