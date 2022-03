Eloise van Oranje reageert op zwangerschapsgeruchten

Eloise reageerde via TikTok met een dikke knipoog op het gerucht.

Filmpje

In het filmpje deelt Eloise een aantal screenshots van websites die beweren dat ze zwanger is. “Eloise van Oranje en bekend model in verwachting van baby”, is de kop van een van de sites. In het filmpje is te zien dat de gravin haar hoofd schudt. Vervolgens laat ze haar buik zien: “Oh yes zwanger”, schrijft ze sarcastisch. De video werd binnen een paar uur tijd ruim 550.000 keer bekeken.

Cheers

Gelukkig kan Eloise lachen om de opmerkelijke roddel. In haar Instagram Stories heft ze een glas rosé op het ‘nieuwtje’. “Blijkbaar ben ik zwanger, cheers”, schrijft ze. De roddel zou zijn ontstaan door een verkeerd begrepen grapje van Joann van den Herik. Overigens hebben Eloise en Joann geen relatie. In het winterboek van LINDA.Meiden vertelde Eloise dat ze ‘heel verliefd is’ op haar vriend.

Bron: TikTok