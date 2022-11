Emoties lopen hoog op bij prinses Laurentien bij opening trefpunt toeslagenaffaire

Het initiatief voor dit punt kwam van enkele getroffen ouders. Zij kwamen in contact met de door prinses Laurentien opgerichte Number Five Foundation. Dit is een stichting die zich inzet om burgers te helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Prinses Laurentien

Prinses Laurentien wil uiteraard ook graag de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire helpen en dit weekend was het eindelijk zover. Samen met haar man, prins Constantijn, opende ze Number90 in Almere. Dit is een neutrale ruimte in huiselijke sfeer waar gedupeerden ouders en kinderen samen kunnen komen om zich gehoord te voelen. Ook kunnen ze in gesprek gaan met de gemeente, de overheid en andere betrokken partijen om verder te bouwen aan hun herstel.

Emotionele dag

Het werd uiteindelijk een hele emotionele dag, voor zowel de gedupeerde ouders en kinderen als voor prinses Laurentien en prins Constantijn. Koninklijk fotograaf Patrick van Katwijk legde alles vast en deelt op social media een aantal mooie, intieme kiekjes.

Bergafwaarts

Eind vorig jaar kreeg Derya (44) als slachtoffer van de toeslagenaffaire erkenning voor het onrecht dat haar jarenlang is aangedaan. Libelle sprak haar hierover: “Ik zat vol goede hoop, maar eigenlijk gaat het sindsdien alleen maar bergafwaarts. Ik ben letterlijk kapotgestreden.” Benieuwd naar het hele verhaal? Je leest het hier.

