Er breekt een bijzondere periode aan voor prinses Ariane (14)

Prinses Ariane (14), de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, is de prinses waarvan we het minst lijken te weten. Haar oudere zussen Amalia en Alexia hebben altijd nét iets meer in de spotlight gestaan. Maar daar zou binnenkort zomaar verandering in kunnen komen.

Er komt namelijk een nieuwe dynamiek in het gezin en dat kan er voor zorgen dat we meer van prinses Ariane te zien zullen krijgen.

Zussen vliegen uit

De oudere zussen van de prinses vliegen uit: Alexia zit op kostschool in Wales en Amalia slaagde voor de zomer cum laude. Zij neemt nu een tussenjaar, waarin ze naar verwachting ook veel zal reizen.

School

Dat betekent dat Ariane vanaf nu de enige prinses op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet is. De tijd van ‘het zusje van’ zijn is daarmee voorbij. Ook heeft ze door corona haar middelbare schooltijd tot nu toe grotendeels thuis doorgebracht. Komend schooljaar zal voor haar hopelijk eindelijk weer een normaal schooljaar worden.

Nieuwe dynamiek

De kans is groot dat we, nu haar zussen de wijde wereld in trekken, het komende jaar meer van Ariane gaan zien. Ook koningin Máxima denkt dat er een kans is dat haar jongste dochter meer op de voorgrond zal treden: “We krijgen een nieuwe dynamiek in de familie. Misschien krijgen we wel een heel andere Ariane te zien.”

Lovende woorden

In het televisie-interview dat de koningin voor haar 50e verjaardag gaf, sprak ze, aldus Nouveau, lovend over haar jongste dochter: “Ze doet het heel goed op school, is ongelooflijk lief, is etherisch, heel vrouwelijk en tegelijkertijd heel krachtig. Ze heeft ongelooflijk veel talenten.”

