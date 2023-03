Feest: Claus-Casimir viert zijn laatste jaar als tiener

Voor degenen die het koningshuis al jaren op de voet volgen, lijkt het wellicht helemaal niet zo lang geleden dat deze graaf nog in de luiers zat. Daarom, speciaal voor hen: C-C door de jaren heen.

Claus-Casimir is jarig

Met alleen de namen ‘Claus Casimir’ doen we de beste man overigens echt tekort. Heeft hij zich in de nesten gewerkt en noemt zijn moeder hem daarom bij zijn volledige naam, dan roept ze: “Claus-Casimir Bernhard Marius Max, graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg!” Laten we hopen dat hij tot nu toe een braaf kereltje was, want het is nogal een mondvol.

En dan nu, de foto’s…

Hieronder zien we de vierjarige Claus-Casimir met zijn vader Constantijn tijdens het jaarlijkse ski-uitje van de koninklijke familie in het Oostenrijkse Lech.

Claus-Casimir met zijn vader, prins Constantijn in Lech in 2009. Beeld Getty Images

Ook zijn moeder Laurentien is daar natuurlijk altijd van de partij.

Claus-Casimir met zijn moeder, prinses Laurentien in 2009. Beeld WireImage

Samen met de rest van het gezin, in 2009, tijdens een wandeling in de natuur. Hier vijf jaar oud.

Prins Constantijn, prinses Laurentien en de kinderen in 2009. Beeld RVD - Jeroen van der Meyde

Twee wel heel schattige kiekjes van een achtjarige Claus-Casimir, geschoten door vader Constantijn, waaronder eentje met zussen Eloise en Leonore.

Claus-Casimir in 2008. Beeld RVD - prins Constantijn

Claus-Casimir met zijn zussen Eloise (rechts) en Leonore (links) in 2008. Beeld RVD - prins Constantijn

In 2018 vierde prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag in besloten kring. Uiteraard was de inmiddels veertienjarige graaf ook van de partij op dit feestje van zijn oma.

Het gezin van prins Constantijn op de tachtigste verjaardag van zijn moeder, prinses Beatrix, in 2018. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Claus-Casimir met zus Eloise op zijn zestiende verjaardag.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door CVO (@clausvanoranje) op 21 Mar 2023 om 8:31 PDT

En C-C viert zijn negentiende verjaardag aan onderstaand kiekje te zien (onder andere) ook met zus Eloise, in de Franse hoofdstad.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door CVO (@clausvanoranje) op 21 Mar 2023 om 10:00 PDT

Ondernemersbloed

Tot slot nog een leuke fun fact: wat niet veel mensen weten, is dat Claus-Casimir – door familieleden liefkozend ‘Clausimir’ genoemd – behoorlijk ondernemend is. Het begon met een eigen sneakerwebshop, Grails Plug. Later volgde MySneakers, wederom een sneakerbedrijf, dit keer onder de paraplu van OSOC B.V., dat hij samen met een aantal partners opzette. Hij is eigenaar van marketingbureau Orange Media, en aan de caption onder bovenstaande post te zien, is er nét weer een nieuwe onderneming gelanceerd. Nee, het leven van deze negentienjarige lijkt in niets op dat van ons toen we zo oud waren.