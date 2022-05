Zowel op Huis ten Bosch als de bijgebouwen van het paleis mogen geen zonnepanelen komen.

Willem-Alexander krijgt geen zonnepanelen

Minister Hugo de Jonge (van Wonen) heeft stukken vrijgegeven waaruit dat blijkt. “Zonnepanelen op het hoofdgebouw worden afgekeurd vanwege het monumentale karakter en de zichtbaarheid”, valt er te lezen.

Dat geldt niet voor de bijgebouwen, maar ook daar mag het niet. Volgens de stukken komt dat omdat de investeringskosten, terugverdientijd en duurzaamheidsrendement niet met elkaar in verhouding staan.

Tweede Kamer

Op dit probleem stuitte de koning al eerder. Tijdens een werkbezoek in 2018 aan Amsterdam liet hij namelijk al vallen dat hij zonnepanelen op zijn woning wilde. In 2019 werd de vraag in de Tweede Kamer behandeld, maar helaas, de monumentenwet gooit roet in het eten. Ook voor Paleis Noordeinde is het niet rendabel.

Klimaatverandering

De Oranjes zetten hun beste beentje voor in de strijd tegen klimaatverandering. Zo ruilden koningin Máxima en prinses Beatrix onlangs hun auto's in voor twee milieuvriendelijke exemplaren.

Wat fijn dat het koningshuis duurzaamheid steeds hoger in het vaandel lijkt te hebben. Zo draagt koningin Máxima haar kledingstukken steeds vaker. Want zeg nou zelf: een mooie jurk slechts één keer dragen is ook best gek:

Bron: ANP