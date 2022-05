Graaf Claus-Casimir is geslaagd en zó ziet zijn diploma-uitreiking in Schotland eruit

De zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien vertrok in 2020 naar Schotland om zijn opleiding aan de gerenommeerde internationale kostschool af te maken. Daarvoor zat hij op het VCL in Den Haag. De timing van zijn vertrek was onlogisch, want het schooljaar was op dat moment al een tijdje bezig. Laurentien zei er nogal cryptisch dit over: “We geloven dat er altijd meer in kinderen zit en dat moet eruit komen. Ieder kind verdient het om het op een manier en op een plek te doen waar dat lukt en waar dat goed voelt.”

Claus-Casimir geslaagd

Een ruime anderhalf jaar later is Claus-Casimir klaar met de opleiding. De enige kleinzoon van Beatrix is, in vergelijking met zijn zus Eloise, niet heel actief op social media. Toch deelt hij van deze bijzondere mijlpaal wel enkele kiekjes.

Diploma-uitreiking voor Claus-Casimir

Zo zien we op zijn Instagram-account een serie foto's van zijn diploma-uitreiking. Claus-Casimir is op meerdere daarvan te zien met zijn klasgenoten. Ook staat zijn moeder Laurentien op een paar van de foto’s, onder meer die waarop hij poseert met zijn diploma.

Beruchte kostschool

Als we de foto’s zo zien, lijkt zijn tijd op de kostschool een groot feest te zijn geweest. Maar was dat ook zo? De school staat bekend om zijn spartaanse regime. Onder andere prins Philip en zijn zoons Charles, Andrew en Edward gingen naar Gordonstoun. Prins Charles hield hieraan zelfs trauma’s over, hij noemde het ‘een gevangenisstraf’. We hopen dat dit niet geldt voor Claus-Casimir, al zou het er inmiddels wel heel anders aan toegaan op de kostschool.

Bron: Instagram