Gravin Eloise is binnenkort te zien in dít televisieprogramma

In dit nieuwe jaar komen er namelijk weer nieuwe afleveringen van Nikkie’s make-up mansion, een programma waarin Nikkie speciaal voor tien jonge talentvolle creatievelingen haar mansion opent, zodat ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Nikkie wordt hierbij door verschillende bekende gasten geholpen met de beoordeling van de looks en uiteindelijk is de grote vraag welk creatief talent zich de winnaar mag noemen.

Andere bekende gasten

Wat het programma zo bijzonder maakt, is dat de kandidaten zich volledig openstellen en onder andere praten over hun problemen, pesten, depressies en zelfacceptatie. In het nieuwe seizoen, dat vanaf 14 januari te zien is, komt dus ook Eloise voorbij als één van de bekende gasten. Daarnaast zien we zangeres Edsilia Rombley, actrice en zangeres Bente Fokkens en Youtuber en acteur Robbert Rodenburg in het programma. Je kunt het programma om 19.20 uur zien op NPO Zapp.

Wil jij Eloise graag wat beter leren kennen? Wij stelden haar een aantal leuke vragen:

Bron: RTL Boulevard