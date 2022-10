Gravin Eloise schittert op rode loper Televizier-Ring Gala in jurk van Laurentien

Het is inmiddels een traditie dat op dit gala alle BN’ers extra uitpakken met prachtige outfits. We hebben naast de winnaars dan ook een lijstje gemaakt met de mooiste (en meest bijzondere) outfits. Maar eerlijk is eerlijk: die van Eloise van Oranje springt er met kop en schouders bovenuit.

Gravinfluencer Eloise

Hoewel de meeste royals zich op de achtergrond houden, gaat Eloise haar bekendheid niet uit de weg. Sterker nog: als zogenoemde ‘gravinfluencer’ stapt ze zelf regelmatig in de spotlights. Zo ook tijdens het grote Televizier-Ring Gala. De dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn draagt een beeldige gouden japon en ook haar make-up is een plaatje. Over dit laatste had ze last minute wel de nodige stress, want begin deze week liet ze weten dat ze met spoed op zoek was naar een visagiste voor het gala.

Gedragen in 2014

Voor de jurk klopte ze aan bij haar moeder. De goudkleurige jurk van Talbot Runhof hangt al een tijdje in de kast van Laurentien. Zij droeg hem in februari 2014 tijdens een feest van prinses Beatrix. Heerlijk toch, als je kleding kunt lenen van je moeder?

Gravin Eloise op de rode loper bij het Televizier-Ring Gala Beeld Brunopress

Het is niet zo gek dat Eloise van Oranje graag kleding van haar moeder leent. “Mijn moeder is veel stijlvoller dan ik”, zei namelijk eerder in een interview met Libelle. Bekijk het hele filmpje hieronder:

