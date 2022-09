Gravin Leonore, dochter van Laurentien en Constantijn, studeert nu in ook in Wales

Dit artikel is afkomstig van Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Leuk nieuws uit Wales: gravin Leonore (16), de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, maakt haar middelbare school af op het UWC Atlantic, bevestigen Constantijn en Laurentien volgens AllThingsAmalia.nl. UWC Atlantic is de school waar prinses Alexia morgen aan haar tweede jaar begint, en waar Willem-Alexander ooit zelf zijn eindexamens deed.

Internationaal Baccalaureaat

Leonore maakt haar vijfde en zesde jaar gymnasium af aan de kostschool om zo een Internationaal Baccalaureaat te scoren, een diploma waarmee ze naar alle topuniversiteiten ter wereld zou kunnen. Daarmee treedt Leonore in de voetsporen van haar oudere broer Claus-Casimir (18), die voor de zomervakantie zijn diploma haalde aan de befaamde kostschool Gordonstoun in Schotland. Gordonstoun is van dezelfde oprichter als het Atlantic. Claus studeert sinds dit schooljaar in Parijs aan de ESCP Business School.

De appel valt niet ver van de boom

Ook Leonore’s ouders hebben allebei in het buitenland gestudeerd. Constantijn ging na zijn vwo-examens een jaar op talencursus in Frankrijk en Italië. Laurentien maakte haar middelbare school af in Tokio, waar ze haar baccalaureaat haalde aan het Lycée Français.

Nichtjes

In Wales zal Leonore ongetwijfeld regelmatig haar nichtje Alexia tegen het lijf lopen, net als haar royal bijna-naamgenoot Leonor van Spanje. De Spaanse kroonprinses gaat net als prinses Alexia haar tweede jaar in op het Atlantic.

Familiekiekjes

Van Constantijn en zijn gezin worden niet heel regelmatig nieuwe foto’s vrijgegeven door het Koninklijk Huis. Deze portretten voor de vijftigste verjaardag van de prins (waarop Leonore in het midden staat) stammen alweer uit 2019. Deze zomer werd Leonore zestien.

Den Haag, september 2019: Prins Constantijn, Prinses Laurentien en hun kinderen Graaf Claus-Casimir, Gravin Leonore en Gravin Eloise. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Voor Constantijn en Laurentien betekent dit nieuws dat het stil wordt in huis: oudste dochter Eloise studeert in Amsterdam, waar ook nichtje Amalia vandaag begint aan een studie. En Claus-Casimir was al twee jaar uit huis door Gordonstoun en zit nu dus in Parijs.

