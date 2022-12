Heerlijk nostalgisch: prinses Amalia, Alexia en Ariane oog in oog met de Sint

Ze mogen inmiddels bijna 19, 17 en 15 zijn en niet meer reikhalzend uitkijken naar 5 december, nog maar tien jaar geleden waren onze prinsessen Amalia, Alexia en Ariane nog helemaal vól van Sinterklaas. Jaar in jaar uit stonden ze klaar voor de intocht in Wassenaar en Scheveningen. Heerlijk gewoon, samen met papa en mama tussen de meute, compleet met pietenmuts en zakje pepernoten.

De oranjes tijdens de sinterklaasintocht in Scheveningen, 2011 Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Alexia tijdens de intocht in Scheveningen, 2011 Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Amalia tijdens de intocht in Scheveningen, 2011 Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Ariane tijdens de intocht in Scheveningen, 2011 Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Wilhelmina in het pak

Het mag met recht een Oranje-traditie heten, want koningin Juliana en prins Bernhard gingen vroeger al met hun meiden Beatrix, Margriet, Irene en Christina naar de intocht in Amsterdam en op Soestdijk werd pakjesavond ook groots gevierd, naar verluidt zelfs een paar keer met oma Wilhelmina in het pak. Willem-Alexander en zijn broers Friso en Constantijn sloegen de intocht toen zij klein waren trouwens ook nooit over.

Koningin Juliana en prinses Christina worden door Sinterklaas begroet, Amsterdam 1954 Beeld Fotocollectie Elsevier

Al kregen we vanuit Drakensteyn nooit zulke olijke Sinterklaasbeelden te zien als die van Amalia en haar zussen in de documentaire Máxima, portret van een prinses. De NPO mocht in 2011 langs op de Eikenhorst in de decembermaand, en daar bleek het er al net zo wild aan toe te gaan als in veel andere huishoudens.

Liedjes zingen op school

En dan was er natuurlijk de Bloemcampschool, die alle drie de prinsessen bezochten in Wassenaar en waar ze het betere liedjes zingen leerden. Jaap Stok mocht daar jarenlang de Sint-honneurs waarnemen.

Prinses Amalia begroet Sinterklaas tijdens zijn aankomst in Scheveningen, 2011 Beeld ANP / ANP

Toen hij in 2017 met pensioen ging vertelde hij aan de Provinciale Zeeuwse Courant: “Mijn dochter woont in Spanje en had een lied van Mercedes Sosa ingestudeerd. Direct na afloop stak Amalia haar vingertje op: ‘Sinterklaas, wij zingen ook Spaanse liedjes thuis!’ Ze mocht even op mijn knie komen zitten om een liedje te zingen.”

Amalia links op de knie, Máxima rechts

Hij vervolgt: “‘Maar mijn mamma kan nog veel beter Spaanse liedjes zingen!’, riep ze. Ik zei nog, heel ratachtig: ‘Dat kán, maar is ze er wel?’ Ze wees. Ja hoor, mammie ook maar naar voren. Amalia links op de knie, Máxima rechts. En ze zongen allebei een Spaans liedje voor Sinterklaas.”

Máxima verwelkomt Sinterklaas tijdens de aankomst in Scheveningen met prinses Amalia , Alexia en Ariane, 2011 Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Koning Willem-Alexander met zijn dochters Amalia (L) en Ariane (op de schouders) en Máxima tijdens de intocht van Sinterklaas in Scheveningen, 2010 Beeld ANP / ANP

Alles voor de Sint. Willem-Alexander en Máxima zullen het heerlijk vinden dat ze niet meer naar de intocht hoeven. Maar ook zij moeten toch smelten van deze plaatjes.