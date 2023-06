Het Belgische koningshuis bereidt zich voor op komst Willem-Alexander en Máxima

Niet alleen Manneken Pis is er klaar voor, ook koning Filip en koningin Mathilde kunnen niet wachten tot ze het Nederlandse koningspaar ontvangen. De Belgische royals delen een fantastische video op Instagram die laat zien hoeveel voorbereiding er aan het staatsbezoek vooraf gaat.

Belgen klaar voor Staatsbezoek

Het lijkt wel een aflevering uit The crown: het Belgische koningshuis plaatst een video op Instagram waarin ze laten zien klaar te zijn voor het aankomende staatsbezoek. De ontvangsthal wordt versierd met bloemen, de klok wordt afgestoft en het servies wordt klaargezet. Dat er aan een officieel staatsbezoek veel voorbereiding vooraf gaat, wordt al snel duidelijk.

“Wij zijn er klaar voor @koninklijkhuis, jullie ook?” “Zeker en vast, à demain [zie je morgen],” schrijft het Nederlandse koninklijk huis op haar beurt. Dat belooft wat!

Staatsbezoek België

Willem-Alexander en Máxima brengen niet enkel aan de Belgische royals een bezoek; het idee achter een staatsbezoek is om alle aspecten van een land te leren kennen. Hoewel er nog geen officieel programma bekend is, worden het gegarandeerd drukke dagen voor het koninklijk paar. Ze zijn overigens niet alleen, maar worden vergezeld door minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij zal verschillende hightech-bedrijven zoals ruimtevaartmuseum Aerospace bezoeken. De planning van Máxima en Willem-Alexander blijft nog even gissen.

Bron: Instagram