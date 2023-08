Het eerste officiële werkbezoek van prinses Alexia komt eraan: dít gaat ze doen

Op zaterdag 9 september vindt dat werkbezoek plaats. Ze gaat naar Rotterdam om daar het schip Vox Alexia van Van Oord te dopen.

Eerste werkbezoek voor Alexia

Dat is niet het enige: ze krijgt ook een rondleiding op het schip én ze gaat in gesprek met bemanningsleden. Het schip ligt aan de Wilhelminakade. Zodra Alexia het gedoopt heeft, wordt het wereldwijd ingezet.

Baggerboot

Wat het schip precies doet? Het is een sleephopperzuiger: een boot die zand, klei en grind opzuigt en verplaatst. Het schip zal vooral gebruikt worden voor kustbeschermingsprojecten. En dat allemaal op een duurzame manier, hij vaart namelijk op vloeibaar aardgas.

Tussenjaar

Prinses Alexia heeft alle tijd voor werkbezoeken, want ze slaagde een paar maanden geleden voor haar opleiding in Wales. Dit jaar ziet ze als tussenjaar. Wat ze verder van plan is, is niet bekend. Afgelopen weekend had ze het in ieder geval erg leuk bij de Formule 1.

Royalty-verslaggever Rick Evers en entertainmentjournalist Matthijs Albers ontdekten een geinig feitje over Máxima en vonden beelden van een typisch zussen-onderonsje tussen Alexia en Amalia:

Bron: koninklijkhuis.nl