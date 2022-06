Het weer zorgde voor wat last minute wijzigingen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het gezin zag er fantástisch uit.

Wat droeg Máxima?

Koningin Máxima trok een asymmetrische jurk van Altuzarra uit de kast. Eentje uit de nieuwe collectie met een prijskaartje van € 1795. Ze zag er stralend uit in deze opvallende jurk met hippe tie dye-print.

Prinses Alexia

Prinses Alexia ging net als haar moeder ook voor de kleur groen. Zij droeg een blouse en pantalon van Sandro. Fan van dit pak? Goed nieuws. Hij is in de aanbieding bij de Bijenkorf. Daar leg je € 180 neer voor de pantalon en € 140 voor de blouse.

Prinses Ariane

Prinses Ariane is ook te zien in Sandro en koos voor een witte jurk. Deze jurk is nog steeds verkrijgbaar, wederom bij de Bijenkorf voor een schamele € 195.

Prinses Amalia

Amalia koos voor een gebloemde jurk van Diane von Furstenberg en dit is niet de eerste keer dat we haar in de jurk zien. Sterker nog: ze werd er recentelijk nog in gefotografeerd tijdens haar werktrip naar Noorwegen. Lees er hier alles over.

Last minute verplaatst

De fotosessie zou eigenlijk plaatsvinden op het Haagse Zuiderstrand bij de strandtent La Cantina, maar wegens de slechte weersvoorspelling is het toch Paleis Noordeinde geworden. Het KNMI heeft namelijk vandaag voor een groot gedeelte van het land, waaronder Zuid-Holland, code geel afgegeven. Dat leidt mogelijk tot regen, onweersbuien en windstoten, meldt het instituut.

Teleurgestelde strandtent-eigenaar

Richard Arnold, eigenaar van La Cantina, reageerde tegenover RTL Boulevard teleurgesteld op de last minute wijziging. “Heel jammer. We waren er helemaal op voorbereid”, liet hij weten. “We hadden het lang geleden al te horen gekregen. Je moet er toch op inspelen.” Zo had de strandtent de hele setting voor de shoot al klaarstaan. Dat bleek helaas voor niks.

Het koninklijk gezin straalt tijdens jaarlijkse fotoshoot Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Amalia maakte onlangs in Oslo haar tiara-debuut. Tijdens een galadiner ter ere van de verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Volgens royaltyvlogger Josine is Amalia’s keuze voor de trouwdiadeem van haar moeder geen toeval:

