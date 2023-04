Het vertrouwen in de Oranjes is historisch laag

Het actualiteitenprogramma voelde een panel van 28.000 leden aan de tand over de Oranjes. Iets meer dan de helft heeft vertrouwen in de koning, een dieptepunt in het tien jarig koningschap van Willem-Alexander. Tijdens zijn inhuldiging in 2013 en daarna was dat nog driekwart van de Nederlanders of meer. De panelleden geven Willem-Alexander een magere 6.1. Máxima komt er iets beter vanaf, in haar heeft 61 procent vertrouwen. Net als vorig jaar.

Zat niet lekker

In 2018 bereikte de populariteit van Wim-Lex een hoogtepunt. Mensen vonden de koning moderner dan zijn moeder Beatrix en ook zijn betrokkenheid bij de MH17-ramp werd gewaardeerd. Hij gooide echter roet in het eten door tijdens de coronacrisis op vakantie naar Griekenland te gaan. Dat Amalia tijdens de lockdown een verjaardagsfeestje vierde met veel te veel gasten, zat Nederlanders ook niet bepaald lekker.

Ouderwets en te duur

Critici vinden het koningshuis ouderwets, te duur en onnodig in een democratie. Het lijkt sommigen van hen daarnaast een goed idee voor de Oranjes zélf als het koningshuis afgeschaft wordt. Mensen noemen het een ‘gouden kooi’ en hebben medelijden met het leven van Amalia, dat in dienst staat van het land en onderhevig is aan bedreigingen.

Voorstanders vinden het koningshuis juist een mooie, verbindende traditie die zorgt voor een goede uitstraling in het buitenland.

